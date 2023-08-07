ثلاثة أشهر سجنا في حق الشاعر والأستاذ الجامعي سامي الذيبي

قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أشهر في حق الشاعر والأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للتنشيط الثقافي والشبابي ببئر الباي سامي الذيبي في الشكاية الجزائية التي تقدمت بها ضده وزيرة الثقافة حياة القرمازي على خلفية تدوينة "فايسبوكية" نشرها على صفحته الرسمية، بحسب ما أكّده عضو هيئة الدفاع المحامي رحال الجلال لاذاعة موزاييك.