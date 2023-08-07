Babnet

ثلاثة أشهر سجنا في حق الشاعر والأستاذ الجامعي سامي الذيبي

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 22:01 قراءة: 0 د, 15 ث
      
قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أشهر في حق الشاعر والأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للتنشيط الثقافي والشبابي ببئر الباي سامي الذيبي في الشكاية الجزائية التي تقدمت بها ضده وزيرة الثقافة حياة القرمازي على خلفية تدوينة "فايسبوكية" نشرها على صفحته الرسمية، بحسب ما أكّده عضو هيئة الدفاع المحامي رحال الجلال لاذاعة موزاييك.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271163


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 08 أوت 2023 | 21 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:21
16:12
12:32
05:30
03:52
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
32°-21
32°-23
31°-24
34°-25
  • Avoirs en devises
    23200,2

  • (7 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37589 DT        1$ =3,09126 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 août)   686,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*