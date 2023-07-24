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كان متحوزا على أسلحة نارية : الاطاحة ببارون ترويج المخدرات كان يخفي الكوكايين والاقراص المخدرة في جهاز تلفاز!!

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 22:21 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكن أول أمس اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالمهدية من القبض على أحد المنحرفين وحجز صفيحتين من مخدر الزطلة، و بندقتي صيد، وكمية من مخدر الكوكايين و ومحرك بحري وذلك إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمهدية مفادها تحوّز أحد الأنفار على كمّية من المخدّرات وبنادق صيد بمنزله بجهة قصور الساف ،تنقّلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العمومية أين تم القبض عليه ،و بتفتيش المنزل عُثر على صفيحتين من مخدّر الزطلة مخفية داخل تلفاز قديم، وأكياس بلاستيكية تحتوي على مخدّر الكوكايين، وقرص أكستازي، وورقة نقدية من فئة 10 دنانير ملفوفة يستعملها المعني في استهلاك المخدّرات، ومحرك بحري، وبنادق صيد ومبلغ مالي قدره 1360 دينار.

باستشارة ممثل النيابة العمومية ،أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.


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