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مقرين: إيقاف 5 عناصر إجرامية من بينهم رجل اعمال محل 10 مناشير تفتيش

الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل العمومي و مكافحة النشل
Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 11:17 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن أول أمس أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة بحمام الأنف وإثر حملة أمنية على كامل الخط الجنوبي للتصدي لظاهرة النشل و السرقة و تعقب العناصر المفتش عنه من إيقاف 5 عناصر إجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل الاضرار بملك الغير، السرقة الموصوفة، العنف الشديد. ومن بين المتهمين رجل اعمال محل 10 مناشير تفتيش من اجل اصدار صكوك بدون رصيد.


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