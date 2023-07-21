مقرين: إيقاف 5 عناصر إجرامية من بينهم رجل اعمال محل 10 مناشير تفتيش

تمكن أول أمس أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة بحمام الأنف وإثر حملة أمنية على كامل الخط الجنوبي للتصدي لظاهرة النشل و السرقة و تعقب العناصر المفتش عنه من إيقاف 5 عناصر إجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل الاضرار بملك الغير، السرقة الموصوفة، العنف الشديد. ومن بين المتهمين رجل اعمال محل 10 مناشير تفتيش من اجل اصدار صكوك بدون رصيد.