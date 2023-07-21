تمكن أول أمس أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة بحمام الأنف وإثر حملة أمنية على كامل الخط الجنوبي للتصدي لظاهرة النشل و السرقة و تعقب العناصر المفتش عنه من إيقاف 5 عناصر إجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل الاضرار بملك الغير، السرقة الموصوفة، العنف الشديد. ومن بين المتهمين رجل اعمال محل 10 مناشير تفتيش من اجل اصدار صكوك بدون رصيد.
مقرين: إيقاف 5 عناصر إجرامية من بينهم رجل اعمال محل 10 مناشير تفتيش
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الجمعة 21 جويلية 2023 | 3 محرم 1445
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