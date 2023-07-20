أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم الخميس، عن الكشف عن عصابة مختصة في ترويج المخدرات وحجز 03 صفائح من 'الزطلة' و03 أكياس من الكوكايين.



وبينت أنه إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة مفادها اندماج أحد الأفراد في ترويج المخدرات ويتواجد بجهة حي الإنطلاقة، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحول إلى منزل ذي الشبهة أين تم القبض على المعني وحجز صفيحتين من مخدر "الزطلة" ومبالغ مالية متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية.

وبالتحري معه تبين وأنه يقوم بالتزود وصديقه بالمخدرات من قبل شخص آخر تم التعريف به ليقع التحول إلى منزل مرافقه بجهة العمران الأعلى أين تم القبض على زوجته وحجز صفيحة من ذات المخدر و03 أكياس متفاوتة الحجم تحتوي على مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 6198 دينار ودفتر يحتوي على أسماء حرفاء.



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وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمظنون فيهما وإدراج المروج الرئيسي ونفر آخر بالتفتيش والأبحاث متواصلة.