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حسام الحامي: ''هيئة الإنتخابات الحالية ليست شرعية وغير موجودة في دستور 2022''

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قال منسق ائتلاف صمود حسام الحامي، اليوم الأربعاء، إن "هيئة الانتخابات الحالية ليست شرعية وغير موجودة في دستور 2022".

وخلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، أقر الحامي ان "الهيئة الحالية تشكلت وفق الأمر 117 والأعضاء المباشرين حاليا 4 فقط"، مضيفا أنه "ووفقا للأحكام الانتقالية لدستور 22 فان الهيئة لاوجود لها".

...

وأوضح الحامي أنه "وفقا لدستور 22 فان الهيئة تتكون من 9 أعضاء في حين ان المباشرين حاليا 4 فقط"، مبينا أن "الهيئة الحالية متآكلة وفيها صراعات وهي مباشرة لكنها ليست شرعية".

وأفاد الحامي أن من مهام البرلمان رغم ضعف شرعيته ان يضع قانونا أساسيا لتشكيل هيئة الانتخابات لكن ذلك ليس من أولوياته حاليا، وفق تعبيره.

هذا وأشار الحامي الى أن "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بدورها مؤقتة لان الدستور الجديد ألغاها وكان من الأجدر وضع قانون أساسي لتنظيمها من جديد".


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