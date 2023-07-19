حسام الحامي: ''هيئة الإنتخابات الحالية ليست شرعية وغير موجودة في دستور 2022''

قال منسق ائتلاف صمود حسام الحامي، اليوم الأربعاء، إن "هيئة الانتخابات الحالية ليست شرعية وغير موجودة في دستور 2022".



وخلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، أقر الحامي ان "الهيئة الحالية تشكلت وفق الأمر 117 والأعضاء المباشرين حاليا 4 فقط"، مضيفا أنه "ووفقا للأحكام الانتقالية لدستور 22 فان الهيئة لاوجود لها".





...