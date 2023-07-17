اثر حملة أمنية بقطار الضاحية الجنوبية: الاطاحة بعدة عناصر اجرامية خطيرة

تمكنت الفرقة السابعة (حمام الأنف) التابعة لإدارة شرطة النجدة يوم أمس الأحد إثر حملة أمنية داخل قطار الضاحية الجنوبية تحت إشراف رئيس الفرقة للتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام من إيقاف عدة عناصر اجرامية محل تفتيش من أجل العنف الشديد، الأضرار بملك الغير، السرقة، الثلب.



وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهم على القضاء لمحاكمتهم من اجل ما نسب إليهم من تهم.

