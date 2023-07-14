Babnet

صفاقس " وفاة والدي عروس في حادث مرور أثناء توجهها الى قاعة الافراح"

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 11:12 قراءة: 0 د, 25 ث
      
جدت في ولاية صفاقس حادث مرور راح ضحيته سيدة وزوجها إضافة الى جرح 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بعد الاصطدام بعمود كهربائي.
والمثير في الأمر ان الزوجين هما والدي عروس كان سيحتفل بزواجه وانهما كانا في طريقهما الى قاعة الأفراح.
وقال محمد وهو صديق العريس احمد في تصريح لإذاعة موزاييك ان الامر كان مؤثرا للغاية حيث تم إخبار العروس بحصول الحادث قبل انطلاق زفافه لكنه علم بوفاة والديه في المستشفى.

...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269854


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 جويلية 2023 | 26 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet36°
34° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-27
44°-28
41°-29
39°-30
40°-29
  • Avoirs en devises
    23287,7

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37944 DT        1$ =3,06726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1260,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*