صفاقس " وفاة والدي عروس في حادث مرور أثناء توجهها الى قاعة الافراح"

جدت في ولاية صفاقس حادث مرور راح ضحيته سيدة وزوجها إضافة الى جرح 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بعد الاصطدام بعمود كهربائي.والمثير في الأمر ان الزوجين هما والدي عروس كان سيحتفل بزواجه وانهما كانا في طريقهما الى قاعة الأفراح.وقال محمد وهو صديق العريس احمد في تصريح لإذاعة موزاييك ان الامر كان مؤثرا للغاية حيث تم إخبار العروس بحصول الحادث قبل انطلاق زفافه لكنه علم بوفاة والديه في المستشفى.