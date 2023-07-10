اليوم... أنس جابر تلاقي التشيكية Petra Kvitova في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس





وكانت أنس تاهلت لهذا الدور عقب فوزها يوم السبت على الكندية بيانكا اندريسكو المصنفة 50 عالميا 2-1 (3-6 و6-3 و6-4) في الدور السادس عشر..



تلاقي اليوم لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا التشيكية petra kvitova المصنفة تاسعة عالميا في ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس // الساعة 14و25د //وكانت أنس تاهلت لهذا الدور عقب فوزها يوم السبت على الكندية بيانكا اندريسكو المصنفة 50 عالميا 2-1 (3-6 و6-3 و6-4) في الدور السادس عشر..

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وكانت انس جابر تاهلت الى الدور السادس عشر من بطولة ويمبلدون اثر فوزها على الصينية زهوكسوان باي المصنفة 191 عالميا (6-1و 6-1) يوم الجمعة في الدور الثاني.

وكانت جابر فازت في الدور الاول على البولونية ماغدلينا فراش (2-0).

