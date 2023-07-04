المكنين... اشتكت بابنها في العقوق فكشف بقتلها حفيدها

اكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير الكشف عن جريمة قتل رضيع في مدينة المكنين من ولاية المنستير.وكانت جدة قدمت شكوى بابنها في العقوق فكشف أنها قتلت حفيدها الذي ولد خارج اطار الزواج عبر خنقه وادعاء انه اختنق بالحليب.وشدد على أن الجريمة تعود لسنة 2016 وان والدة الرضيع توفيت بدورها منتحرة.