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سوسة: فتاة الـ 15 سنة تقتل طفلة الـ 5 سنوات خنقا

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
اهتزت منطقة حي الطفالة من ولاية سوسة ليلة البارحة على جربمة قتل بشعة راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات و نفذتها فتاة الـ 15 ربيعا.

وفي تفاصيل الجريمة أكد رئيس منطقة الشرطة العدلية بسوسة سفيان الرزقي لاذاعة شمس أف أم اليوم السبت 25 ماي 2019، أن أبا تقدم إلى مركز الاستمرار للشرطة العدلية بسوسة بإعلام غياب ابنته البالغة من العمر 5 سنوات مع الساعة العاشرة ليلا بعد خروجها للعب أمام المنزل.


وأضاف الرزقي أن فرقة الشرطة العدلية بسوسة تعهدت بالموضوع وعلمت أن الفتاة كانت برفقة جارتهم البالغة من العمر 15 سنة.

وأوضح الرزقي أنه بالتحري مع الفتاة أنكرت في مرة أولى أنها كانت برفقة الفتاة الصغيرة لكن اعترفت فيما بعد باستغلال تواجدها بمفردها بالمنزل لتصطحب الفتاة الصغيرة وتقوم بخنقها وإخفاء جثتها تحت غطاء صوفي وثم الاستنجاد بصديقها البالغ من العمر 25 سنة لتدبير طريقة للتخلص فيها من الجثة يوم غد بعيدا عن الأنظار.

وأكد الرزقي أن الجانية اعترفت بقتل الفتاة الصغيرة وذلك انتقاما من ابنة خالة الهالكة التي تهينها باستمرار بسبب فقرها.

وقد أذنت النيابة العمومية بسوسة بالاحتفاظ بالمتهمة وصديقها على ذمة التحقيقات.

  
  
     
  
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