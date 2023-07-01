دوريات لشرطة النجدة ببن عروس تطيح ب25 عنصرا إجراميا خطيرا

تمكن أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة ببن عروس واثر القيام بدوريات امنية بمحطات الارتال بجهة جبل الجلود وبن عروس والزهراء ومقرين من إيقاف 25 عنصرا اجراميا محل تفتيش من اجل تهم الاعتداء بالعنف الشديد ، وإصدار صك بدون رصيد ، الفرار من الجندية، إختفاء قاصر،هضم جانب موظف السرقة، واقتحام محل الغير.

وقد تم الاحتفاظ بهم باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.