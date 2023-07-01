Babnet

دوريات لشرطة النجدة ببن عروس تطيح ب25 عنصرا إجراميا خطيرا

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 09:17 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكن أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة ببن عروس واثر القيام بدوريات امنية بمحطات الارتال بجهة جبل الجلود وبن عروس والزهراء ومقرين من إيقاف 25 عنصرا اجراميا محل تفتيش من اجل تهم الاعتداء بالعنف الشديد ، وإصدار صك بدون رصيد ، الفرار من الجندية، إختفاء قاصر،هضم جانب موظف السرقة، واقتحام محل الغير.
وقد تم الاحتفاظ بهم باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269122


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 01 جويلية 2023 | 13 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:04 03:12
Babnet
29°
 Babnet30° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2330°-2233°-2232°-2434°-24
  • Avoirs en devises
    22793,4

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08893 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   349,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*