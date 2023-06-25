صفاقس: وقفة احتجاجية للمطالبة بإيجاد حلول لمسألة مهاجرين جنوب الصحراء

نفذ عدد من المنظمات والمجتمع المدني بصفاقس ومواطنون، اليوم الأحد 25 جوان 2023، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس لمطالبة السلطات المركزية بإيجاد حلول عاجلة لمسألة المهاجرين الأجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حسب ما أكده لاذاعة موزاييك منير عفاس عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس.