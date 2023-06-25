Babnet

صفاقس: وقفة احتجاجية للمطالبة بإيجاد حلول لمسألة مهاجرين جنوب الصحراء

Photo credits journalistesfaxien.tn
Publié le Dimanche 25 Juin 2023 - 12:17 قراءة: 0 د, 18 ث
      
نفذ عدد من المنظمات والمجتمع المدني بصفاقس ومواطنون، اليوم الأحد 25 جوان 2023، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس لمطالبة السلطات المركزية بإيجاد حلول عاجلة لمسألة المهاجرين الأجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حسب ما أكده لاذاعة موزاييك منير عفاس عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268901


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 25 جوان 2023 | 7 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:13 12:29 05:02 03:10
Babnet
32°
 Babnet32° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2132°-2332°-2333°-2334°-26
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*