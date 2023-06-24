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صفاقس: الإحتفاظ بـ4 أفارقة من جنوب الصحراء بتهمة مسك سلاح أبيض بدون رخصة والإعتداء بالعنف الشديد

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 16:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أذنت النيابة العمومية بصفاقس، مساء أمس الجمعة، بالاحتفاظ بـ4 أفارقة من جنوب الصحراء على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة والإعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية صفاقس2، ووكيل الجمهورية بها، القاضي هشام الكسيبي.
وأوضح، ذات المصدر القضائي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إيقاف المشتبه بهم الاربعة المشار إليهم آنفا والإحتفاظ بهم على ذمة التحقيق، يأتي على خلفية نشوب معركة مساء أمس، بطريق منزل شاكر بصفاقس، بين مجموعتين من الأفارقة من جنوب الصحراء، تم فيها تبادل العنف بين أفراد المجموعتين مع إستعمال أسلحة بيضاء، مشيرا إلى أن هذه التهم تبقى مبدئية في إنتظار ما ستسفر عنه الأبحاث ".


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