ميقالو يهاجم سمير الوافي: مد وجهو في عرس ولد المدّب من غير استدعاء والوافي يعكس الهجوم، نورمالمون نترفّع على الرد على واحد الغبرة ماكلتلو شطر مخّو

عكس الاعلامي سمير الوافي الهجوم على وسيم الحريصي "ميقالو" بسبب تصريحات هذا الاخير الني سخر فيها من حضور سمير الوافي في حفل زفاف ابن رئيس الترجي الرياضي حمدي المدب.



ونشر الوافي تدوينة هاجم فيها ميقالو دون تسميته قائلا "نورمالمون نترفع على الرد على واحد الغبرة ماكلتلو شطر مخو...ولكن ساعات نحب نتسلى بتسخسيخ الأشكال هاذم".





وتابع قائلا "موش ذنبي أنهم حقروك وطفاوك يا مهرج انت و الجبان اللي محرشك ويكشخ من بعيد...وما استدعاوكش للعرس رغم التلحيس والتزلف والتذلل...خايفين منك تجي للعرس متاع الناس مستنشق النفة كالعادة وتحشمهم وتبلبز وتفركح...!!!وتابع مهاجما ميقالو " إذا كان مجرد إستدعائي للعرس من طرف كبير العايلة شخصيا موش عن طريق المشاشو الذليل متاعو يقلقك ويعذبك ويغيضك للدرجة هذي...فأنا نعذرك خاطرك رخيص وذليل وماشي في بالك التلحيس يعطيك قيمة وقدر...وقد ما حاولت تدبر إستدعاء حتى واقف في الباركينغ ما نجمتش وما عبرك حد...أعمل سطيّر كالعادة تو تنسى القهرة صاحبي...ورد بالك خاطر دوسياتك محلولة وموش كل مرة تنجم تمنع كيما المرات اللي فاتو".يذكر ان ميقالو قال انه لم يتم استدعاءه لحفل الزفاف مقابل حضور اشخاص لم يتم دعوتها وقال مشيرا الي سمير الوافي "ثمة واحد من الوحوش من غير ما نسميه موش مستدعي العرس ويمد في وجهو".