جبل الجلود: يتحوزون بسيوف وسكاكيين ثم يغلقون الطريق العام ويقومون بأحادث شغب

تمكن امس أعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود من إيقاف منحرف مصنف خطير كان مسلحا بسكين كبير الحجم قام وعدة شبان اخرين بغلق الطريق العام بهدف القيام بأعمال شغب ليلية.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تعمّد مجموعة من المنحرفين كانوا مسلحين بسيوف وسكاكين غلق إحدى الطرق العامة بجهة جبل الجلود باستعمال الحاويات وافتعال أحداث شغب بالجهة فتنقلت في الحين الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود على عين المكان أين أمكن القبض على أحد المشاركين في أعمال الشغب المذكورة بحوزته سكين كبير الحجم .

واعترف المتهم بما نسب اليه موضحا انهم أرادوا احداث الهرج والبلبلة بالجهة .



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باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بذي الشبهة من أجل "تكوين وفاق قصد الإعتداء على الممتلكات العامة ورشق أعوان الأمن بمواد صلبة وحمل سلاح أبيض بدون موجب والتهديد به" والأبحاث متواصلة.