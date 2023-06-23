زياد الهاني: "المعاملة اللي تلقيتها خلال الإيقاف تشرف البلاد و مؤسسة الحرس الوطني"‎

قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن عناصر الحرس الوطني عاملوه معاملة طيبة بعد ايقافه.

وأضاف " شراولي الماء والياغورت من مالهم الخاص وتصرفوا معي بكل انسانية".

وشدد الهاني على أن عناصر الحرس كانوا يخافون على وضعه الصحي خاصة بعد أن تيقنوا بأنه مريض مضيفا أن المعاملة اللي تلقيتها خلال الإيقاف تشرف البلاد و مؤسسة الحرس الوطني...





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