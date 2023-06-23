زياد الهاني: "المعاملة اللي تلقيتها خلال الإيقاف تشرف البلاد و مؤسسة الحرس الوطني"‎

قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن عناصر الحرس الوطني عاملوه معاملة طيبة بعد ايقافه.
وأضاف " شراولي الماء والياغورت من مالهم الخاص وتصرفوا معي بكل انسانية".
وشدد الهاني على أن عناصر الحرس كانوا يخافون على وضعه الصحي خاصة بعد أن تيقنوا بأنه مريض مضيفا أن المعاملة اللي تلقيتها خلال الإيقاف تشرف البلاد و مؤسسة الحرس الوطني...
وأضاف " شراولي الماء والياغورت من مالهم الخاص وتصرفوا معي بكل انسانية".
وشدد الهاني على أن عناصر الحرس كانوا يخافون على وضعه الصحي خاصة بعد أن تيقنوا بأنه مريض مضيفا أن المعاملة اللي تلقيتها خلال الإيقاف تشرف البلاد و مؤسسة الحرس الوطني...
وكانت النيابة العمومية، قررت صباح الخميس، إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني بعد أن تم الاحتفاظ به إثر الاستماع إليه من قبل فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة على خلفية "تفسير" كان قدمه لأركان جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية .
وقال زياد الهاني، في تصريح إعلامي إثر إطلاق سراحه، إنه سيتواصل النظر في القضية وهو في حالة سراح، ووصف ظروف الاحتفاظ بـ"الجيدة"، مؤكدا أنه تمت معاملته بشكل لائق.
وأضاف أنه من المخجل والمخزي ان يتم ايقافه من أجل مناقشة فصل قانوني مناقشة قانونية بحتة لم تتضمن اساءة لأي أحد.
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