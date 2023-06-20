بولبابه سالم : تونس تتفاوض مع اليمين الأوروبي

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان تونس تتفاوض اليوم مع اليمين الاوروبي مع تصاعد خطاب الاحزاب اليمينية في ايطاليا و فرنسا حول الهجرة ، و اضاف في برنامج "هنا تونس" الذي تقدمه مريم بالقاضي على قناة قرطاج+ أن حزب "اخوة ايطاليا"الذي تتزعمه ميلوني وعد بحلول جذرية لمسالة الهجرة و هاهي مارين لوبان تقول ان ميلوني سرقت افكارها .. كما اضاف ان لقاء رئيس الدولة قيس سعيد مع وزيري داخلية فرنسا و ألمانيا كانت لمواصلة النقاش بعد زيارة وفد الترويكا الاوروبية قبل أسبوع و هنا كانت كلمة قيس سعيد حول رفض التوطين او حراسة حدود اوروبا رسالة للخارج و الداخل .و اضاف بولبابه سالم ان تعامل ايطاليا مع تونس لم يكن مثل تعاملها مع ليبيا و الجزائر حيث ابرمت عقودا ضخمة في مجال الطاقة بينما تريد من تونس ان تكون ملاذا آمنا للمهاجرين مقابل بعض الفتات . و تساءل : السؤال الحقيقي الذي يجب ان يطرح هو : تونس ليس لها حدود مع مالي و النيجر فكيف قطع افارقة جنوب الصحراء آلاف الكيلومترات للوصول الى تونس ؟