بولبابه سالم : تونس تتفاوض مع اليمين الأوروبي

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان تونس تتفاوض اليوم مع اليمين الاوروبي مع تصاعد خطاب الاحزاب اليمينية في ايطاليا و فرنسا حول الهجرة ، و اضاف في برنامج "هنا تونس" الذي تقدمه مريم بالقاضي على قناة قرطاج+ أن حزب "اخوة ايطاليا"الذي تتزعمه ميلوني وعد بحلول جذرية لمسالة الهجرة و هاهي مارين لوبان تقول ان ميلوني سرقت افكارها .. كما اضاف ان لقاء رئيس الدولة قيس سعيد مع وزيري داخلية فرنسا و ألمانيا كانت لمواصلة النقاش بعد زيارة وفد الترويكا الاوروبية قبل أسبوع و هنا كانت كلمة قيس سعيد حول رفض التوطين او حراسة حدود اوروبا رسالة للخارج و الداخل .
و اضاف بولبابه سالم ان تعامل ايطاليا مع تونس لم يكن مثل تعاملها مع ليبيا و الجزائر حيث ابرمت عقودا ضخمة في مجال الطاقة بينما تريد من تونس ان تكون ملاذا آمنا للمهاجرين مقابل بعض الفتات . و تساءل : السؤال الحقيقي الذي يجب ان يطرح هو : تونس ليس لها حدود مع مالي و النيجر فكيف قطع افارقة جنوب الصحراء آلاف الكيلومترات للوصول الى تونس ؟
و اضاف بولبابه سالم ان تعامل ايطاليا مع تونس لم يكن مثل تعاملها مع ليبيا و الجزائر حيث ابرمت عقودا ضخمة في مجال الطاقة بينما تريد من تونس ان تكون ملاذا آمنا للمهاجرين مقابل بعض الفتات . و تساءل : السؤال الحقيقي الذي يجب ان يطرح هو : تونس ليس لها حدود مع مالي و النيجر فكيف قطع افارقة جنوب الصحراء آلاف الكيلومترات للوصول الى تونس ؟
وكان الرئيس قيس سعيد قال خلال لقائه يوم أمس مع وزيرين أوروبيين إن بلاده لن تكون حارسا إلا لحدودها ولن تكون موطنا لطالبي اللجوء، في حين أعلنت فرنسا تقديم مساعدة مالية جديدة إلى تونس بهدف كبح جماح الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.
وأكد سعيد -خلال لقائه يوم أمس مع وزيري الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان والألمانية نانسي فيسر- أن الحلول الأمنية لظاهرة طالبي اللجوء أدت إلى مزيد من توتر الأوضاع.
وكان الوزيران الأوروبيان أجريا محادثات مع وزير الداخلية كمال الفقي أُعلن في أعقابها عن منح تونس مساعدة مالية فرنسية بنحو 26 مليون يورو.
وقال دارمانان إن هذه "المساعدة الثنائية البالغة 25.8 مليون يورو مخصّصة لقضايا الهجرة"، وستمكن تونس من "الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، لا سيما للشرطة وحرس الحدود".
وتضاف المساعدة إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدعم تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وكانت فون دير لاين قامت مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته بزيارة قبل أسبوع إلى تونس التقوا خلالها سعيّد وعرضوا المساعدة.
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