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قرر قاضي التحقيق الابقاء على أحمد نجيب الشابي في حالة سراح



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ابنة نجيب الشابي:"أحنا حاضرين لكل شي...ومنخافوش من السجن"

قالت ابنة رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي المحامية هيفاء الشابي إن ملفات الموقوفين في ما يعرف ب''قضية التآمر'' لا تزال فارغة ولا تحتوي على أدلة معتبرة أن جميع الايقافات تأتي على خلفية آراء سياسية ومعارضة سياسة رئيس الدولة قيس سعيد .وتابعت هيفاء الشابي في تصريح لاذاعة الديوان أف أم قبل مثول والدها أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب صباح اليوم الجمعة لاستنطاقه فيما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة" :''أحنا حاضرين لكل شي... منخافوش من السجن كيف ندافعوا على القيم والحرية والديمقراطية ... يحبوا يهزوا أحمد نجيب الشابي للسجن مرحبا .. هذا لن يثنينا عن النضال '' وفق قولها .وتجدر الاشارة الى أن الأبحاث في هذه القضية توسعت لتشمل عددا من المحامين من بينهم أحمد نجيب الشابي، والعياشي الهمامي وبشرى بلحاج حميدة.كما تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ فيفري الماضي تم ايداع عدد من الأشخاص السجن على ذمة هذه القضية من بينهم عبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وخيام التركي وكمال اللطيف وغازي الشواشي ورضا بلحاج وشيماء عيسى.