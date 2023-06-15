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تونس: إفتتاح المنتدى الإقليمي حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى منطقة شمال إفريقيا

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 22:24 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح الخميس 15 جوان 2023 على إفتتاح المنتدى الإقليمي حول " الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى منطقة شمال إفريقيا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة".

وينعقد هذا المنتدى تحت إشراف نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية بتنظيم من البنك الإفريقي للتنمية و بالتعاون مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وصندوق الودائع والأمانات.
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ويشارك فى أشغال هذا المنتدى عدد من مسؤولي هيئات الشراكة بين القطاعين و ممثلي الإدارات والهياكل ذات الصلة ، ومستثمرين و ممثلي بنوك و مؤسسات مالية دولية وإقليمية وخبراء في المجال من مصر والجزائر والمغرب وليبيا و موريتانيا وتونس.

ويهدف هذا المنتدى لإبراز مزايا هذه الآلية فى تنفيذ المشاريع التنموية و لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز دورها في دفع التنمية الشاملة والمستدامة ، فضلا عن مناقشة ما يتطلبه هذا المجال من تشجيعات و تحسين إجراءات بما يحفز القطاع الخاص و المستثمرين وكل الأطراف المتدخلة على إقتحامه بكثافة أكثر فى إطار المصلحة المشتركة والربحية من الجانبين.


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