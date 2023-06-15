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أخفي المصوغ المسروق منذ 2014 ليبيعه بعد أن قضى عقوبة سجنية لمدّة 12 سنة....

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 09:16 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن أول أمس أعوان الأمن التابعين لفرقة الامن السياحي من ضبط شابين بحوزتهما قطع من المصوغ , أحد الشابين حديث الخروج من السجن بعد أن قضى عقوبة سجنية مدّتها 12 سنة من أجل قضايا سرقات... وبالتحري معه أفاد الشاب في بادئ الأمر أنه اقتنى الذهب قبل دخوله السجن من لدن إحدى النسوة ويرغب في تنظيفها بإحدى المحلات بنية التفريط فيها بالبيع.

باقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية ومزيد التحري معه تبين أنه تولى إخفاء المصوغ موضوع الحال منذ سنة 2014 والمتأتي من عملية سرقة قبل إيقافه سنة 2015 وإيداعه بالسجن، ليتولى جلبها إلى سوق البركة لبيعها.

...

بالتنسيق مع النيابة العمومية بتونس 01 أذن ممثلها بحجز قطع المصوغ على ذمة البحث والاحتفاظ بذي الشبهة من أجل "مسك أشياء مجهولة المصدر" ومواصلة الأبحاث.


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