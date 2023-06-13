وزير الإقتصاد يشرف على تدشين مؤسسة متخصصة في تحويل الطحالب إلى مكملات غذائية بيولوجية

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عشية الإثنين 12 جوان 2023 على تدشين مشروع توسعة مؤسسة Selt Marine Colloids الفرنسية، المنتصبة بالفضاء الصناعي بمنزل جميل بولاية بنزرت ، والمتخصصة في البيوتكنولوجيا المجددة لاسيما مجال تحويل الطحالب الحمراء إلى مكملات غذائية و مواد للإستعمال في مجال التجميل والصناعات الدوائية.





وتبلغ قيمة الإستثمارات المخصصة لهذه الوحدة الجديدة ، 07 مليون أورو أي ما يناهز 23 مليون دينار ليبلغ بذلك الحجم الجملي لإستثمارات هذه المؤسسة 13 مليون أورو اي ما يقارب 50 مليون دينار ، حيث ستمكن هذه الإستثمارات الجديدة من مضاعفة القدرات الإنتاجية سبعة مرات ولتبلغ طاقتها التشغيلية حوالي 200 موطن شغل ، 30 % منها من الإطارات التقنية و حاملي الشهادات العليا.



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وأكد سمير سعيّد خلال موكب التدشين الذي حضره سفير فرنسا بتونس André Parant ورئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة خليل الشايبي و الرئيس المدير العام للشركة منير بولخوت وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية و موظفو المؤسسة، على أهمية هذا المشروع بإعتبار إنصهاره فى التوجهات التنموية الكبري التي تم ضبطها لاسيما المتعلق منها بإقتصاد المعرفة و البحث والتجديد و الإقتصاد الأخضر والأزرق ، منوها في هذا السياق بالكفاءات التونسية الساهرة على إنجاح هذا المشروع وبقدراتها على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ، ما يجعل منها احد ابرز نقاط قوة تونس لجلب الإستثمارات الخارجية فى مختلف القطاعات و خاصة منها القطاعات الواعدة و ذات القيمة المضافة العالية.



وبين الوزير ان برامج الشراكة المزمع إقامتها بين شركة Selt Marine وعدد من كبري الشركات و العلامات العالمية المتخصصة فى الصناعات الغذائية من خلال توفير المكملات الغذائية البيولوجية المستخرجة من الطحالب لتثمين منتجاتها ، هي دليل و تأكيد على قدرة الكفاءات التونسية على التفاعل مع متطلبات السوق العالمية الجديدة و على إنتاج هذه المتطلبات بنفس المعايير والمواصفات المعتمدة فى اكثر الدول تقدما في هذه المجالات.

وشدد سمير سعيّد في ذات السياق على تميز العلاقات التونسية الفرنسية على جميع المستويات، لاسيما على مستوي الإستثمار والشراكة حيث تحتل فرنسا المرتبة الأولي وذلك بتواجد أكثر من 1500 مؤسسة، ساهمت في خلق قرابة 160 الف موطن شغل ، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين وتوسيع مجالاتها خدمة للمصلحة المشتركة.

