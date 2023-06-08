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السجن والمراقبة الادارية لراعي وفر المؤونة لعناصر كتيبة اجناد الخلافة الإرهابية

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 07:55 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعامين سجنا ومراقبة ادارية لمدة عامين في حق راعي في العقد السادس من العمر وفر الدعم اللوجستي والمؤونة لعناصر كتيبة اجناد الخلافة الإرهابية المتمركزة في جبال المغيلة وتوفير حاجياتهم.


واكد الراعي المتهم خلال جلسة محاكمتة انه فوجئ بالارهابيين يقتحمون منزله الذي يبعد عن الجبل سوى بضع امتار ويشهرون في وجهه اسلحتهم النارية ثم طلبوا منه تمكينهم من المؤونة والاغطية فاستجاب لهم عندها وضعوا تلك الاغراض في كيس ومكنوه من مبلغ 100 دينار ثم غادروا المكان مشيرا الى انهم اقتحموا منزله مرة ثانية واستولوا على المؤونة ومكنوه من مبلغ 25 دينار.
...


واكد المتهم ان الإرهابيين اعلموه بالانتقام منه ومن ابنائه ان اشعر الوحدات الأمنية بذلك وطلب المتهم الحماية من الإرهابيين.


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