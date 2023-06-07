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بيان سوسيوس النادي الافريقي

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 18:58 قراءة: 2 د, 2 ث
      
بلاغ صحفي -
يتابع " سوسيوس النادي الإفريقي " باستغراب لا يخلو من إستهجان الحملة الممنهجة التي انطلقت مباشرة بعد نهاية المقابلة التي جمعت البارحة بين النادي الإفريقي و الإتحاد الرياضي بتطاوين و التي أطلقتها بعض المحطات الإذاعية و القنوات التلفزيونية و المواقع الإلكترونية و التي تستهدف، بتعلة الإشارة إلى بعض الأخطاء التحكيمية، جمعية النادي الإفريقي بداعي أن التعادل الذي أحرز عليه الفريق قد تحقق بفضل تحكيم منحاز.


و إن " سوسيوس النادي الإفريقي " بقدر ما يتمسك بأخلاقيات التنافس النزيه و الروح الرياضية و يدعو إلى تطهير المشهد الرياضي في تونس من كل الشوائب بما في ذلك المتطفلين على قطاع الإعلام و الذين يعلم الجميع أنهم يتحركون بدوافع أخرى لا صلة لها بأخلاقيات مهنة الصحافة النبيلة و بحرية الإعلام التي يعتبرها مكسبا يساهم في تطوير النشاط الرياضي فإنه:
...


- يعتبر أن الهدف الحقيقي من التركيز الأحادي على ما اعتبروه أخطاء تحكيمية " استفاد " منها النادي الإفريقي تمثل استمرارا لحملة من المغالطات و الشحن ضد النادي الإفريقي برزت بوضوح في مقابلة الأولمبي الباجي و هدفها الحقيقي تبرير ما قد يطال النادي الإفريقي من " مذابح تحكيمية " في قادم المقابلات.
- ضرب معنويات العائلة الموسعة لجمعية النادي الإفريقي من هيئة مديرة و إطار فني و لاعبين و أحباء من خلال التشكيك في جدارة النادي الإفريقي بلعب أدوار متقدمة في سباق البطولة لأن الفريق تحدى، بفضل تماسك و اندفاع كل مكوناته، الظروف المالية و الإدارية الصعبة و أخذ يسترجع موقعه الطبيعي في ريادة الرياضة التونسية و هو ما لا يعجب البعض.

- يدين " سوسيوس النادي الإفريقي " ما قامت به هذه البرامج الموجهة من " تضخيم " متعمد لما اعتبره صحفيوها أخطاء تحكيمية ادعت أن النادي الإفريقي قد استفاد منها مقابل التعتيم على اخطاء استفاد منها الفريق المنافس و عن الاسباب التي جعلت الحكم الرئيسي لا يتوجه لجهاز " الفار var" و يكتفي باستشارة شكلية عن بعد.

- تجاهل هذه البرامج للأخطاء التحكيمية التي ارتكبت في هذه المقابلة في حق النادي الإفريقي و التي تجسدت في التغاضي عن ضربة جزاء لفائدة النادي الإفريقي و الخطأين الذان سبقا الهدف الأول لاتحاد تطاوين. و يشير " سوسيوس النادي الإفريقي " إلى ما تعرض له الفريق في الموسم الرياضي الحالي من مظالم تحكيمية حرمته من دخول مرحلة " البلاي اوف " برصيد معتبر من النقاط.
- يعبر " سوسيوس النادي الإفريقي " عن مساندته للهيئة المديرة للنادي الإفريقي في كل الإجراءات التي ستتخذها للدفاع عن مصالح و حقوق النادي الإفريقي و عن تجنده الكامل لذلك.
تونس في 7جوان 2023
عن جمعية " سوسيوس النادي الإفريقي "
الرئيس
د. محسن الطرابلسي


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