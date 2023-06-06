اجل اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة استنطاق ضابط متقاعد بأحد الاسلاك شملته الابحاث فيما عرف بملف القضية الثانية المتعلقة بالتأمر على امن الدولة التى شملت الابحاث فيها 22متهما من بينهم رئيس بلدية الزهراء سابقا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعلي العريض ولطفي زيتون ونادية عكاشة...
شملته الأبحاث في ملف قضية التأمر... هذا ما قرره قطب مكافحة الإرهاب في حق ضابط بأحد الإسلاك
En continu...
الثلاثاء 06 جوان 2023 | 17 ذو القعدة 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:25
|19:38
|16:09
|12:25
|05:00
|03:10
|
24°
|25°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
3.09 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-21
|28°-19
|29°-21
|34°-23
|30°-22
زوّارنا يتصفحون الآن >>
*-*
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 35 025) 'عملية جربة'.. الداخلية تكشف التفا
( 31 788) حمدي المرزوقي: " تكاليف علاج ابن
( 26 379) هذا ما قررته دائرة الارهاب في حق ر
( 25 269) إبعاد محرز الغنوشي من تقديم النشرة
( 23 759) هذا ما قرره القطب المالي في ملف تد
( 23 433) قضية قتل رجل الأعمال زهير عبد الكا
( 22 875) جريمة الجبل الاحمر ... إيقاف 5 مته
( 22 812) المجلس الأعلى للانتخابات يعلن النت
( 22 706) فيديو اليوم: نجيب الدزيري يرقص في
( 21 661) بلاغ وزارة الفلاحة حول ''بئر بوعث
( 19 923) سمير ديلو : النقابي الامني الذي تق
( 19 782) صورة اليوم: الفيلة بايبي في ثاني
( 17 791) قضية "انستالينغو" : اصدار بطاقة
( 17 252) بعد 10 سنوات قضية يسر للتنمية...
( 16 765) لسعد اليعقوبي: "الي يحب يعارك رئيس
( 16 307) معدل تعبئة السدود يبلغ مستوى 36،5
( 16 298) السجن وخطية ب35 مليون د لرجل الاعم
( 16 241) مريم الدباغ تنهار باكية : "عمري ما
( 16 000) في زيارة ميدانية لأريانة، رئيس ا
( 15 887) الرابطة المحترفة الاولى - تفادي ال
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 267883