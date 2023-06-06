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شملته الأبحاث في ملف قضية التأمر... هذا ما قرره قطب مكافحة الإرهاب في حق ضابط بأحد الإسلاك

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 16:09 قراءة: 0 د, 14 ث
      
اجل اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة استنطاق ضابط متقاعد بأحد الاسلاك شملته الابحاث فيما عرف بملف القضية الثانية المتعلقة بالتأمر على امن الدولة التى شملت الابحاث فيها 22متهما من بينهم رئيس بلدية الزهراء سابقا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعلي العريض ولطفي زيتون ونادية عكاشة...


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