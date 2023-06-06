مايا القصوري: الخوانجية كالجراد والفُرقة والاقتتال والدُمّار الي نعيشو فيه في تونس بدأ منذ وصل الغنوشي الي المطار في 2011‎‎



انتقدت الثلاثاء 6 جوان، كرونيكور اذاعة شمس اف ام، مايا القصوري مضمون الرسالة التي توجه بها الغنوشي الي الشعب التونسي من سجن المرناقية بمناسبة الذكرى 42 لتأسيس حركة النهضة.

واعتبرت مايا القصوري ان ما تضمنته الرسالة وخاصة في علاقة بالحديث عن المصالحة كذب وبهتان وتمثيل وترهدين حسب تعبيرها.





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