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مايا القصوري: الخوانجية كالجراد والفُرقة والاقتتال والدُمّار الي نعيشو فيه في تونس بدأ منذ وصل الغنوشي الي المطار في 2011‎‎

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 15:19 قراءة: 0 د, 37 ث
      

انتقدت الثلاثاء 6 جوان، كرونيكور اذاعة شمس اف ام، مايا القصوري مضمون الرسالة التي توجه بها الغنوشي الي الشعب التونسي من سجن المرناقية بمناسبة الذكرى 42 لتأسيس حركة النهضة.
واعتبرت مايا القصوري ان ما تضمنته الرسالة وخاصة في علاقة بالحديث عن المصالحة كذب وبهتان وتمثيل وترهدين حسب تعبيرها.

...

وتساءلت مستنكرة " ياخي شكون دخّل الفرقة بين التوانسة !؟" وتابعت قائلة أن الخوانجية كالجراد وقت يدخلو لبلاد يعتبروها غنيمة مضيفة ان الفرقة والاقتتال والدمّار الي نعيشو فيه في تونس بدأ منذ وصل الغنوشي الي المطار في 2011.

يذكر ان الصفحة الرسمية لحركة النهضة على موقع الفايسبوك كانت نشرت رسالة الغنوشي التي توجه بها الي الشعب التونسي من سجن المرناقية قبل ان تقوم بحذفها.


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