وزير الإقتصاد والنائب الأول لرئيس الBERD، يؤكدان الحرص المشترك لتعزيز التعاون فى المرحلة القادمة.

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الإثنين 05 جوان 2023 ب Jurgan Rigterink النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) الذى يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.



وكانت المقابلة التى حضرتها مديرة مكتب البنك بتونس Nodira Mansurova و عدد من خبراء ومسؤولي البنك، مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون بين تونس و البنك و برامج العمل للفترة القادمة.





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و تعرض سمير سعيّد خلال اللقاء إلى الأولويات التنموية التى تم ضبطها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 و ابرز التوجهات والبرامج القطاعية خاصة فى عدد من المجالات الحيوية التى يمكن ان توفر فرصا لتعزيز التعاون المالي والفني بين البنك و تونس من ذلك مجال الإقتصاد الأخضر و مجابهة التغيرات المناخية والطاقات المتجددة ومجال إقتصاد المعرفة خاصة في ما يتعلق بالإنتقال الرقمي فضلا عن الإستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين ،العام والخاص ومجال التمكين الإقتصادي و دفع التنمية الجهوية والبشرية.

وأكد الوزير فى هذا السياق على ما توليه الحكومة التونسية من إهتمام وحرص لتفعيل الإصلاحات والإجراءات التى تم إقرارها بهدف الرفع من نسق النمو و تحسين مناخ الأعمال ، مشددا على ضرورة و اهمية المحافظة على الدور الإجتماعي للدولة فى هذا المسار الإصلاحي تعزيزا لأسس التماسك و الإستقرار الإجتماعي.

من جانبه نوه Jurgan Rigterink بتميز التعاون القائم و بما شهده من تطور خلال السنوات الأخيرة ، مؤكدا الإستعداد لمزيد تعزيزه أكثر وتوسيع مجالاته وهو ما يعكسه قرار البنك بإعتماد مستشار إقتصادي إقليمي فى تونس بما يساعد على بناء شراكة فاعلة و إستراتيجية تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين.