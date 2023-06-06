مجدي الكرباعي: زيارة ميلوني لتونس ستمتد على خمس ساعات فقط وهي ليست زيارة دولة

كشف النائب السابق مجدي الكرباعي في حوار على قناة التاسعة أن زيارة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني إلى تونس اليوم ليست زيارة دولة.

وأضاف " هي زيارة ستمتد على خمس ساعات فقط وذلك للبحث في ملف الهجرة غير النظامية متابعا " الزيارة كانت بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء تهنئة ميلوني بعيد الجمهورية".

وتابع " ايطاليا لا تزال تعتبر انقاذ الاقتصاد التونسي جزء هام لانقاذ أمن ايطاليا".





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