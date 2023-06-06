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مجدي الكرباعي: زيارة ميلوني لتونس ستمتد على خمس ساعات فقط وهي ليست زيارة دولة

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 08:34 قراءة: 0 د, 33 ث
      
كشف النائب السابق مجدي الكرباعي في حوار على قناة التاسعة أن زيارة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني إلى تونس اليوم ليست زيارة دولة.
وأضاف " هي زيارة ستمتد على خمس ساعات فقط وذلك للبحث في ملف الهجرة غير النظامية متابعا " الزيارة كانت بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء تهنئة ميلوني بعيد الجمهورية".
وتابع " ايطاليا لا تزال تعتبر انقاذ الاقتصاد التونسي جزء هام لانقاذ أمن ايطاليا".

...

و تُؤدي رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة صداقة وعمل إلى تونس اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية يوم الإثنين.



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