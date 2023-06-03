انس جابر تبلغ دور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس

تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة السابعة عالميا اليوم السبت الى الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" اثر فوزها على الصربية اولغا دانيلوفتيش المصنفة 105 عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة تفاصيها (4-6)(6-4) (6-2).

و ستواجه انس في الدور ثمن النهائي الأمريكية برنار بيرا المصنفة 36 عالميا.



و كانت أنس جابر قد تاهلت الى الدور السادس عشر اثر فوزها على الايطالية لوسيا برونزيتي المصنفة 65 عالميا بمجموعتين دون رد (6-4 و6-1) والفرنسية أوسيان دودين المصنفة 122 عالميا 6-2 و6-3.



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