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فيديو اليوم: نجيب الدزيري يرقص في الاستوديو فرحا ...

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 15:38 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نشرت الجمعة 2 جوان، اذاعة اي اف ام، في صفحتها الرسمية على الفايسبوك فيديو يظهر فيه كرونيكور الاذاعة نجيب الدزيري وهو يرقص على انغام أغنية اسماعيل الحطاب في مشهد اثار عديد التعليقات.
وعلق عديد النشطاء ساخرين بالقول " ما شاء الله نجيب الدزيري متعدد المواهب بنادري وطبابلي ورقاص" وقال آخرون "لقد عاد الدر الي معدنه".
كما علق البعض بالقول ان الدزيري يرقص فرحا بعد حديث رئيس الجمهورية عن امكانية اقرار ضريبة جديدة على الاغنياء".


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