المنزه9 : القبض على عصابة متلبسة بسلب تلاميذ المؤسسات التربوية

تمكن أمس اعوان مركز الامن الوطني بالمنارات من تفكيك عصابة اجرامية خطيرة تخصصت سلب التلاميذ بمحيط المؤسسات التربوية وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة تحت التهديد بأسلحة بيضاء.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر تعرض عدد من التلاميذ الى سلب هواتفهم الجوالة وساعتين يدويتين بمحيط معهد ثانوي بجهة المنزه 09 باستعمال سكاكين من قبل عصابة اجرامية تتكون من شخصين كانا على متن دراجة نارية، وبانطلاق الأبحاث من قبل اعوان مركز الأمن الوطني بالمنارات وبعد إجراء جملة من التحريات تمكن الاعوان من الإطاحة بالمشتبه الرئيسي والقبض عليه في وقت وجيز بالتحري معه اتضح انه من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات وقد اعترف بكل ما نسب اليه، فيما تحصن شريكه بالفرار.





...



وقد تم حجز 04 هواتف جوالة وساعة يدوية ذكية وسكين.



باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "افتكاك متاع الغير باستعمال سلاح أبيض والمشاركة في ذلك" وإدراج شريكه بالتفتيش ومواصلة الأبحاث ، إضافة الى تحرير محضر من أجل "مسك أشياء مجهولة المصدر".