بطولة الرابطة الاولى: الترجي يفوز على اتحاد بن قردان برباعية نظيفة وينفرد بالصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696277fa7e0e45.61730083_oglnpihfkqejm.jpg width=100 align=left border=0>

انفرد الترجي الرياضي التونسي بصدارة جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إثر فوزه مساء السبت على اتحاد بن قردان بنتيجة 4-0، في اللقاء المؤجل ضمن الجولة الخامسة عشرة، الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي.



وسجّل أهداف اللقاء كل من حسام تقا (32)، يان ساس (49)، كسيلة بوعالية (64)، وأرقم الطبوبي (80).







وفرض الترجي سيطرة ميدانية كاملة على مجريات المباراة، مقابل اعتماد اتحاد بن قردان على النهج الدفاعي طيلة فترات اللعب. كما شهدت المباراة تشريك اللاعب المخضرم يوسف المساكني خلال الشوط الثاني.





وبهذا الفوز، رفع الترجي رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، في حين تجمّد رصيد اتحاد بن قردان عند 18 نقطة في المركز العاشر.



الترتيب

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |

| الترجي الرياضي | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 3 |

| النادي الإفريقي | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 |

| الملعب التونسي | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 |

| النادي الصفاقسي | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 |

| الاتحاد المنستيري | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 |

| الترجي الجرجيسي | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 |

| نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 |

| النجم الساحلي | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 |

| مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 |

| اتحاد بن قردان | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 |

| النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 |

| شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 |

| شبيبة القيروان | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 27 |

| مستقبل سليمان | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 15 |

| الأولمبي الباجي | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 |

| مستقبل قابس | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 | وفرض الترجي سيطرة ميدانية كاملة على مجريات المباراة، مقابل اعتماد اتحاد بن قردان على النهج الدفاعي طيلة فترات اللعب. كما شهدت المباراة تشريك اللاعب المخضرمخلال الشوط الثاني.وبهذا الفوز، رفع الترجي رصيده إلىفي الصدارة، في حين تجمّد رصيد اتحاد بن قردان عندفي المركز العاشر.| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || الترجي الرياضي | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 3 || النادي الإفريقي | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 || الملعب التونسي | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 || النادي الصفاقسي | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 || الاتحاد المنستيري | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 || الترجي الجرجيسي | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 || نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 || النجم الساحلي | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 || مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 || اتحاد بن قردان | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 || النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 || شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 || شبيبة القيروان | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 27 || مستقبل سليمان | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 15 || الأولمبي الباجي | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 || مستقبل قابس | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 |