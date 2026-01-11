الخبير الاقتصادي أنيس بن سعيد: الضريبة على الثروة حلّ ظرفي، لكنها قد تدفع المستثمرين إلى مغادرة تونس

في إطار برنامج «ويك أند عالكيف»، الذي يُبثّ على إذاعة الديوان، خصّصت الإعلامية عفاف الغربي لمناقشة أبرز محاور قانون المالية 2026، وخاصة الضريبة على الثروة، وذلك بحضور الخبير الجبائي والاقتصادي أنيس بن سعيد.



الضريبة على الثروة: من العقار إلى كامل المكاسب



موارد محدودة… وتعقيد جبائي



تأثير مباشر على الاستثمار



إشكالية التقييم والتصريح



الضغط الجبائي: رقم قياسي دون مقابل



أوضحأنفي المنظومة الجبائية التونسية، إذ تمّ إقرار، قبل أن يقعلتشمل، سواء كانتوبيّن أن النظام السابق كان يفرض:على الثروات العقارية التي تفوقفي حين أصبح النظام الجديد ينصّ على:من قيمة الثروة الجملية إذا تجاوزتوأكد أن هذه الضريبة، بما في ذلكالذين يملكون عقارات أو منقولات داخل تونس، مع احتراموأشار بن سعيد إلى أن وزارة المالية قدّرت أن:* الضريبة العقارية بصيغتها القديمة كانت توفّر حواليفقط،* في حين يُنتظر، بعد التوسيع، أن توفّر نحوسنويًا.واعتبر أن هذا المبلغ يظلّمقارنة بحجم العجز، محذرًا من أن الإجراء قد يؤدي إلىدون تحقيقوأوضح في هذا السياق أن:* هناكدون أن تكون لهم* وهو ما قد يضطرهم إلىفقط من أجل تسديد الضريبة.كما حذّر من، باعتبار أن الثروة تُكوَّن أصلًا منشدّد الخبير الاقتصادي على أن توسيع الضريبة على الثروة ليشمليمكن أن:* يؤثّر سلبًا على* يدفع بعضإلى تغييرومغادرة تونس.ولفت إلى وجود، خاصة وأن تونس تمنح امتيازات جبائية للأجانب المتقاعدين بالعملة الصعبة، في حين يتم في المقابلعبر هذه الضريبة الجديدة.وتطرّق الحوار إلى، حيث تعتمد المنظومة الحالية علىمن قبل المطالب بالأداء، مع إمكانيةمن قبل الإدارة الجبائية.واعتبر بن سعيد أن هذا النظام قد يخلق:لدى المواطنين،* تخوّفًا منفي ختام تدخّله، أكّدأن، معتبرًا أن الإشكال لا يكمن فقط في، بل فيوأوضح أن المواطن:* يدفع ضرائب مرتفعة،* لكنه لا يتحصّل في المقابل علىبالمستوى المطلوب.وأضاف أن الضغط الجبائي الحقيقي قد يتجاوز، إذا تم احتسابخلص الخبير الاقتصادي إلى أن:قد تمثّل* لكنها* وقد تكون لهاوشدّد على أن الإصلاح الحقيقي يمرّ عبر:* ولمحاربة الفساد والظلم الجبائي، قبل اللجوء إلى مزيد من الأعباء الضريبية على المواطنين.