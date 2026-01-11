السفير الفلسطيني بتونس يشكر الشعب التونسي لمساهمته في حملة جمع التبرعات لفائدة قرى أطفال فلسطين

مثلت فرص وآفاق التعاون بين الجمعيتين التونسية والفلسطينية لقرى الأطفال "س ا س" خدمةً للطفولة في فلسطين، محور لقاء سفير دولة فلسطين بتونس رامي فاروق القدومي، يوم الجمعة الفارط، برئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، محمد مقديش والمدير الوطني للجمعية، أشرف السعيدي .



وأشاد سفير دولة فلسطين بتونس بالمناسبة، بالحملة التي أطلقتها تونس لجمع التبرعات لفائدة قرى أطفال فلسطين، وتم تنفيذها بترخيص من رئاسة الحكومة التونسية وبإشراف الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س ا س".



وتوجّه السفير الفلسطيني بالشكر للشعب التونسي الذي ساهم في هذه الحملة التي تواصلت لمدة ثلاثة أشهر من 10 سبتمبر إلى غاية 9 ديسمبر 2025 تحت شعار "أنقذوا أطفال فلسطين"، وبالتنسيق مع الجمعية الفلسطينية لقرى الأطفال "س ا س"، وفق بلاغ للجمعية التونسية لقرى الأطفال.واعتبر أن هذه المبادرة تجسّد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين وتعكس روح التضامن الإنساني مع الأطفال الفلسطينيين.وبلغت حصيلة هذه الحملة التضامنية مع الأكقال الفلسطينيين أكثر من 2,6 مليون دينار، تم تجميعها بفضل التفاعل الإيجابي والسخيّ لمتبرعين تونسيين بلغ عددهم 4827 متبرع من تونس و37 دولة عبر العالم.كما عبر السفير عن إعجابه بتجربة الطلبة السفراء المتطوعين وبقيمة العمل التي تقوم به الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س ا س" خدمة لأطفال تونس فاقدي السند، مجددا الشكر والتقدير لمواقف تونس الثابتة حكومة وشعبا بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.