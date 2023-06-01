في شكاية رفعتها وزيرة العدل :هذا ما قرره قاضي التحقيق في حق المحامي عبد العزيز الصيد

مثل اليوم الخميس 01 جوان 2023، امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المحامي وعضو لجنة الدفاع عن المتهمين في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز الصيد ،وذلك لاستنطاقه على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضده وزيرة العدل، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به الصيد بخصوص ملف قضية التآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمتها خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي واخرين اتهم فيه وزيرة العدل بالتدليس.

وقد قرر القاضي بعد سماعه لساعات الإبقاء عليه بحالة سراح على ذمة الملف.

