Babnet

تعزيز التعاون الثنائي والآفاق المتاحة لتطويره ، محور لقاء وزير الإقتصاد بسفير ألمانيا بتونس

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 10:01 قراءة: 0 د, 50 ث
      
إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الإربعاء 31 ماي 2023 ب Peter Prugel سفير ألمانيا بتونس.
وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و تعزيز الإستثمارات الألمانية فى تونس.

كما وفر اللقاء فرصة ،أكد خلالها الجانبان على الحرص المشترك و على الإمكانيات المتاحة لدفع الشراكة والإستثمار فى القطاعات الواعدة ،خاصة في قطاع الطاقات المتجددة و الهيدروجين الأخضر بإعتباره قطاعا إستراتيجيا لتونس في برامجها التنموية للمرحلة القادمة ، هذا إلى جانب مجالات أخري كالسياحة البديلة من ذلك السياحة الصحراوية و السياحة الإستسفائية و مجال رسكلة المياه المستعملة ثلاثيا لإستغلالها خاصة فى إنتاج الأعلاف و تطوير المراعي.
...


كما تم التطرق خلال المقابلة الى البرامج الإصلاحية التى أقرتها الحكومة التونسية بهدف الرفع من نسق النمو و إستعادة التوازنات المالية و تحسين مناخ الأعمال والإستثمار ، حيث شدد سمير سعيد فى هذا الصدد على اهمية وضرورة تلازم البعدين الإقتصادي والإجتماعي في هذه الإصلاحات بما يحمي المقدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، تكريسا للعدالة الإجتماعية وتعزيزا للإستقرار الإجتماعي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267591


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 01 جوان 2023 | 12 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:35 16:08 12:24 05:02 03:13
Babnet
22°
 Babnet24° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1827°-1929°-2028°-2127°-20
  • Avoirs en devises
    21514,2

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33800 DT        1$ =3,11459 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   461,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    