تعزيز التعاون الثنائي والآفاق المتاحة لتطويره ، محور لقاء وزير الإقتصاد بسفير ألمانيا بتونس

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الإربعاء 31 ماي 2023 ب Peter Prugel سفير ألمانيا بتونس.

وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و تعزيز الإستثمارات الألمانية فى تونس.



كما وفر اللقاء فرصة ،أكد خلالها الجانبان على الحرص المشترك و على الإمكانيات المتاحة لدفع الشراكة والإستثمار فى القطاعات الواعدة ،خاصة في قطاع الطاقات المتجددة و الهيدروجين الأخضر بإعتباره قطاعا إستراتيجيا لتونس في برامجها التنموية للمرحلة القادمة ، هذا إلى جانب مجالات أخري كالسياحة البديلة من ذلك السياحة الصحراوية و السياحة الإستسفائية و مجال رسكلة المياه المستعملة ثلاثيا لإستغلالها خاصة فى إنتاج الأعلاف و تطوير المراعي.



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كما تم التطرق خلال المقابلة الى البرامج الإصلاحية التى أقرتها الحكومة التونسية بهدف الرفع من نسق النمو و إستعادة التوازنات المالية و تحسين مناخ الأعمال والإستثمار ، حيث شدد سمير سعيد فى هذا الصدد على اهمية وضرورة تلازم البعدين الإقتصادي والإجتماعي في هذه الإصلاحات بما يحمي المقدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، تكريسا للعدالة الإجتماعية وتعزيزا للإستقرار الإجتماعي.

