نادية عكاشة: 'سأعود وسأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر ومن المتحيل'

نشرت رئيسة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، اليوم الأربعاء، تدوينة على صفحتها على الفايسبوك تتوعد من خلالها "ممن عملوا على تشويهها انها ستعود وستدلي بما لديها حتى يعلم التونسيين من الخائن ومن المتآمر ومن المتحيل".

وأشارت عكاشة إلى انها "آثرت منذ استقالتها احترام واجب التحفظ و ابتعدت لعدة أسباب لكنها ستعود بعد ان تم زج اسمها داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن ان يجمعها بهم اي شيئ".

