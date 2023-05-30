والي المنستير: حسب القانون مؤسسات الاعلام العمومي خاضعة للاشراف المباشر لوالي الجهة وليس من حق الصحفيين مقاطعة الانشطة

ردّ والي المنستير منذر سيك علي ، في مداخلة له اليوم الثلاثاء، في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، على البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي اتهمت فيه الوالي بهرسلة الصحفيين والصحفيات في إذاعة المنستير وممارسة ضغوط عليهم إما عبر المراسلات أو أثناء قيامهم بالتغطية الميدانية.



وشدد الوالي على أن موقف النقابة يلزمها، وبني على معطيات غير حقيقية ومغلوطة.





ونفى الوالي بشدة ما وصفها بالادعاءات الباطلة والأراجيف التي تروجها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دون أي حجة.وبين منذر بن سيك علي، "من حق الصحفي النفاذ إلى المعلومة وليس من دوره الامتناع عن تغطية الانشطة"وأضاف المتحدث "نحن في مسار لا يعتمد التمجيد والتطبيل ..ونحن لا نتدخل في عمل الصحفيين."وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلنت يوم الإثنين، عن تبنيها لمخرجات الاجتماع العام لصحفيي وصحفيات إذاعة المنستير بمقاطعة كافة أنشطة والي الجهة، وطالبته بالاعتذار لما بدر منه من ممارسات وصفتها "بالشنيعة وتذكر بممارسات العهد البائد" .وأكدت، في بيان لها تمسكها باستقلالية الخط التحريري للإذاعة باعتبارها مرفقا عموميا يقوم على خدمة الصالح العام من خلال دورها في نشر الخبر والتعاطي المهني الموضوعي ومراقبة أداء السلط الجهوية.وحملت النقابة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية وضع حد لمثل هذه الممارسات اللامسؤولة التي أقدم عليها والي المنستير،وفق نص البيان .وذكرت النقابة أن والي المنستير منذر بن سيك عمد في عديد المناسبات إلى هرسلة الصحفيين والصحفيات في إذاعة المنستير وممارسة ضغوط عليهم إما عبر المراسلات أو أثناء قيامهم بالتغطية الميدانية.واعتبرت أن والي الجهة تجاهل أن إذاعة المنستير مرفق عمومي يخدم الصالح العام وليس المسؤولين مشيرة إلى أن اعتداءاته تتالت لتوظيف الإذاعة لخدمة مصالحه وتلميع صورته.وكان أبناء إذاعة المنستير قد عقدوا اجتماعا، اليوم الإثنين، قرروا فيه مقاطعة كافة أنشطة والي الجهة.