سمير ديلو: قضية التآمر تحولت من فضيحة إلى مسخرة

قال المحامي سمير ديلو في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن قضية التامر تحولت من قضية فضيحة إلى قضية مسخرة.
وأضاف " هنالك من يلوم هيئة الدفاع بسبب اصرارها على الحديث عن الملف واعتباره فارغا وهذا واقع....
وتابع " من درس القانون سنة أولى يكتشف أن هنالك عديد التجاوزات في القضية فالمخبر تحول إلى شاهد وهو لم يرى شيئا".
وأضاف " هنالك من يلوم هيئة الدفاع بسبب اصرارها على الحديث عن الملف واعتباره فارغا وهذا واقع....
وتابع " من درس القانون سنة أولى يكتشف أن هنالك عديد التجاوزات في القضية فالمخبر تحول إلى شاهد وهو لم يرى شيئا".
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