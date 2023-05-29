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سمير ديلو: قضية التآمر تحولت من فضيحة إلى مسخرة

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 16:30 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال المحامي سمير ديلو في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن قضية التامر تحولت من قضية فضيحة إلى قضية مسخرة.
وأضاف " هنالك من يلوم هيئة الدفاع بسبب اصرارها على الحديث عن الملف واعتباره فارغا وهذا واقع....
وتابع " من درس القانون سنة أولى يكتشف أن هنالك عديد التجاوزات في القضية فالمخبر تحول إلى شاهد وهو لم يرى شيئا".

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