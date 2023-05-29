سمير ديلو: قضية التآمر تحولت من فضيحة إلى مسخرة

قال المحامي سمير ديلو في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن قضية التامر تحولت من قضية فضيحة إلى قضية مسخرة.

وأضاف " هنالك من يلوم هيئة الدفاع بسبب اصرارها على الحديث عن الملف واعتباره فارغا وهذا واقع....

وتابع " من درس القانون سنة أولى يكتشف أن هنالك عديد التجاوزات في القضية فالمخبر تحول إلى شاهد وهو لم يرى شيئا".





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