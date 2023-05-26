دليلة مصدق لنجيب الدزيري: بوطار صحفي أنظف من النظافة رغم انفك وانت محموق لانه خارج السجن

قالت عضوة هيئة الدفاع عن مدير اذاعة " موزاييك" دليلة مصدق في مداخلة عبر امواج إذاعة " اي اف ام" ان مدير اذاعة موزاييك نور الدين بوطار شخصية نظيفة وذلك بشهادة لجنة التحاليل المالية.
وأضافت موجهة كلامها لنجيب الدزيري " بوطار صحفي متخرج من معهد الصحافة أنظف من النظافة رغم انفك " متابعة " الدزيري محموق لان بوطار خارج السجن بشهادة الدولة التونسية".
وبشان الضمان لمالي المتعلق بقضية بوطار قالت مصدق " جمعنا المليار في 24 ساعة بفضل أصدقاء نور الدين بوطار و ناس مانعرفوهمش".
وشددت على ان الضمان المالي هو محاولة لتبرير اسباب ايقاف نور الدين بوطار مضيفة " قاضي التحقيق ليس أمامه الان سوى اغلاق الملف".
وكان كرونيكور اذاعة اي اف ام، نجيب الدزيري علق أمس على قرار الافراج عن نور الدين بوطار بضمان مالي قائلا " ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا" مضيفا "مو قالو قيس سعيد حط نور الدين بوطار في الحبس عالخط التحريري اليوم القضاء ولى باهي كي سيبو".
وعبّر الدزيري في المقابل عن استغرابه من استعمال صفة الصحفي نور الدين بوطار وقال " انا نستغرب كي يقولو الصحفي نور الدين بوطار ..ان شاء الله الصحفيين كل عندهم مليار".
يذكر أن مدير عام إذاعة موزاييك أف.أم نور الدين بوطار غادر ظهر الخميس أمس السجن المدني بالمرناقية، وذلك بعد دفع الضمان المالي.
وكانت الدائرة الاستئنافية بالقطب القضائي المالي قد قررت الأربعاء الإبقاء على بوطار بحالة سراح بضمان مالي قيمته مليون دينار، وتحجير السفر عليه.
وأضافت موجهة كلامها لنجيب الدزيري " بوطار صحفي متخرج من معهد الصحافة أنظف من النظافة رغم انفك " متابعة " الدزيري محموق لان بوطار خارج السجن بشهادة الدولة التونسية".
وبشان الضمان لمالي المتعلق بقضية بوطار قالت مصدق " جمعنا المليار في 24 ساعة بفضل أصدقاء نور الدين بوطار و ناس مانعرفوهمش".
وشددت على ان الضمان المالي هو محاولة لتبرير اسباب ايقاف نور الدين بوطار مضيفة " قاضي التحقيق ليس أمامه الان سوى اغلاق الملف".
وكان كرونيكور اذاعة اي اف ام، نجيب الدزيري علق أمس على قرار الافراج عن نور الدين بوطار بضمان مالي قائلا " ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا" مضيفا "مو قالو قيس سعيد حط نور الدين بوطار في الحبس عالخط التحريري اليوم القضاء ولى باهي كي سيبو".
وعبّر الدزيري في المقابل عن استغرابه من استعمال صفة الصحفي نور الدين بوطار وقال " انا نستغرب كي يقولو الصحفي نور الدين بوطار ..ان شاء الله الصحفيين كل عندهم مليار".
يذكر أن مدير عام إذاعة موزاييك أف.أم نور الدين بوطار غادر ظهر الخميس أمس السجن المدني بالمرناقية، وذلك بعد دفع الضمان المالي.
وكانت الدائرة الاستئنافية بالقطب القضائي المالي قد قررت الأربعاء الإبقاء على بوطار بحالة سراح بضمان مالي قيمته مليون دينار، وتحجير السفر عليه.
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