على اي اف ام... لحمت بين نجيب الدزيري وجلال بريك

دخل كل الكرونيكور نجيب الدزيري في مشادة كلامية مع الناشط جلال بريك وذلك عبر امواج اذاعة " اي اف ام"وقال جلال بريك لنجيب الدزيري " في عز جبروت النهضة اخذت صورا مع رئيسها راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد والصور موجودة".وقد رد نجيب الدزيري " يا جلال انت شخص مرتزق وقواد للخوانجية وللإسلاميين...".وكان جلال بريك تعرض أخيرا الى التعنيف من طرف بعض التونسيين المقيمين بباريس وذلك على خلفية نشر جلال بريك مقطع فيديو تحدث فيه عن مما حدث بجرجيس منذ أشهر...