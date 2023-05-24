محل 27 منشور تفتيش ومسلح بسيف وعبوة غاز : القبض على منفذ البراكاجات الدموية بالملاسين

تمكن أول أمس اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالسيجومي واعوان منطقة الامن الوطني بسيدي البشير أمس من الاطاحة بعنصر اجرامي خطير روع المواطنين بجهة الملاسين والزهروني وحي هلال وسيدي البشير بالسلب وافتكاك اغراضهم باستعمال سيف كبير الحجم ورشهم بالغاز.





وكشفت الأبحاث معه انه محل 27 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية .



باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء .



