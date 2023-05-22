سعيد: ' هناك لوبيات تسعى لتأجيج الوضع وأسمائهم معروفة'

مسالك التوزيع أصبحت مسالك تجويع.. لا بدّ من وضع حدّ لهذا الأمر

سعيّد: 'لن نسكت عن تجويع الشعب.. كل مسؤول لا يتحمّل مسؤوليته لا مكان له في الإداراة'

كما قال رئيس الدولة انه "كما لانقبل ان يمس احد بسيادتنا فالخبز أيضا والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر".وتابع القول:" هناك حملة من الدوائر واللوبيات تسعى لتأجيج الوضع وأسمائهم معروفة".هذا ودعا رئيس الجمهورية كل من ديوان الحبوب والإدارات التونسية إلى أن تكون في مستوى المرحلة لانه لا يمكن المواصلة في التعامل مع هؤولاء الذين يعبثون بقوت المواطن وبحياته على جميع المستويات سواء الخبز، السكر، القهوة المواد المدعمة وغيرها، حسب قوله.واكد رئيس الدولة على "ضرورة حسم مسألة الحبوب خلال الساعات القادمة"، لافتا الى "وجود شبكات إجرامية تهدف الى تجويع الشعب".وأفاد رئيس الجمهورية بأن مسالك التوزيع أصبحت مسالك تجويع.وقال "مسالك التوزيع موجودة لتجويع الشعب وليس للتوزيع وهذه المسألة تتعلق بوزارة التجارة ووزارة الفلاحة".وصرح رئيس الدولة بأن 5 بالمائة فقط من المواد توجه لسوق الجملة والبقية يقع توزيعها خارح المسالك القانونية وشدد على ضرورة وضع حدّ لهذا الأمر.وقال رئيس الجمهورية إن الإدارة تقوم على مبدأ الحياد وخدمة الصالح العام.وأضاف قيس سعيّد، أنه "على كل المسؤولين في الإدارات أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وإلاّ لا مجال لهم في الإدارة".وتابع رئيس الدولة بأنه لا يمكن القبول بأي مسؤول يخدم مصلحة حزب أو أطراف لا تظهر في الصورة لكنها تحرك الأوضاع وصرح "أعرفهم بالأسماء وعليهم تحمل مسؤوليتهم أمام الشعب.. لم نسكت عن تجويع الشعب".وشدد سعيّد على أن القوانين والتراتيب وضعت وليست قرآنا منزلا من السماء وفي صورة مثّلت عائقا لا بدّ من تغييرها.