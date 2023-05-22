نجيب الدزيري: وين ريتوه استهداف الصحفيين، ياخي هيثم المكي والياس الغربي فوق راسهم ريشة !!؟

استغرب الاثنين 22 ماي، كرونيكور اذاعة اي اف ام من الحديث عن استهداف السلطة للصحفيين تزامنا مع استدعاء الياس الغربي وهيثم المكي للتحقيق على خلفية شكاية من نقابة قوات الامن الداخلي.وتساءل الدزيري مستنكرا " وين ريتوه استهداف الصحفيين !؟ ياخي الياس الغربي وهيثم المكي فوق راسهم ريشة!؟ مؤكدا على حق النقابة الامنية اللجوء للقضاء وان القضاء هو الفيصل معتبرا انه من العيب تشويه السلطة بالكذب والادعاء بأن هناك استهدافا للصحفيين.يشار الى أن إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، كان أعلنت يوم الخميس الفارط، أنه تم استدعاء الصحفي هيثم المكي والصحفي مقدم برنامج "ميدي شو" الياس الغربي لدى الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني للاستماع اليهما، على خلفية مضمون صحفي في برنامج "ميدي شو"، على اثر شكاية تقدمت بها نقابة الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي يوم الأربعاء الفارط.