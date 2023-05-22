Babnet

نجيب الدزيري: وين ريتوه استهداف الصحفيين، ياخي هيثم المكي والياس الغربي فوق راسهم ريشة !!؟

Publié le Lundi 22 Mai 2023 - 13:03 قراءة: 0 د, 42 ث
      
استغرب الاثنين 22 ماي، كرونيكور اذاعة اي اف ام من الحديث عن استهداف السلطة للصحفيين تزامنا مع استدعاء الياس الغربي وهيثم المكي للتحقيق على خلفية شكاية من نقابة قوات الامن الداخلي.
وتساءل الدزيري مستنكرا " وين ريتوه استهداف الصحفيين !؟ ياخي الياس الغربي وهيثم المكي فوق راسهم ريشة!؟ مؤكدا على حق النقابة الامنية اللجوء للقضاء وان القضاء هو الفيصل معتبرا انه من العيب تشويه السلطة بالكذب والادعاء بأن هناك استهدافا للصحفيين.

يشار الى أن إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، كان أعلنت يوم الخميس الفارط، أنه تم استدعاء الصحفي هيثم المكي والصحفي مقدم برنامج "ميدي شو" الياس الغربي لدى الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني للاستماع اليهما، على خلفية مضمون صحفي في برنامج "ميدي شو"، على اثر شكاية تقدمت بها نقابة الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي يوم الأربعاء الفارط.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267008


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 22 ماي 2023 | 2 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:11 19:27 16:06 12:23 05:07 03:22
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1726°-1725°-1725°-1725°-18
  • Avoirs en devises
    21820,7

  • (19 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,33177 DT        1$ =3,08331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 Mai)   915,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    