الشريقي: مجموعة من الأحزاب اتفقت على اطلاق مبادرة انقاذ.. والمشاورات مازالت جارية

منصف الشريقي: 'تدخّل رئيس الدولة في القضاء أصبح واضحا'

قال منصف الشريقي، الامين العام للحزب الاشتراكي، انه تم الاتفاق بين مجموعة من الاحزاب (الاشتراكي/ المسار الديمقراطي الاجتماعي/ الاجتماعي التحرري/ الائتلاف الوطني/ آفاق تونس/ مشروع تونس)، من اجل اطلاق مبادرة انقاذ تحت اسم "قطب جمهوري بمضمون وطني".وكشف الشريقي، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الاثنين 22 ماي 2023، انه على المستوى العملي تم تشكيل لجنة البديل السياسي والقانوني للمبادرة، الى جانب لجنة للبديل الاقتصادي والاجتماعي بصدد التشكل.واضاف الشريقي ان النقاشات تجري حاليا من اجل ضم احزاب اخرى كحزب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب، مشدد ان المبادرة ستضم اطرافا من مختلف التيارات السياسية الاشتراكية واليسارية والتقدمية وحتى الليبرالية، الى جانب منظمات المجمتع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية.و قال منصف الشريقي، ان تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيّد في القضاء، أصبح امرا واضحا وجليا للعيان، خاصة بعد تدخلّه الاخير من اجل الافراج عن الشابين الموقوفين في ما يعرف بقضية "الاغنية الهزلية"، بعد ان كان قد تم رفض طلب الافراج في البداية.واضاف الشريقي ان كل المؤشرات تدل على عدم استقلالية القضاء التونسي اليوم، باعتباره قد تحوّل الى مجرّد وظيفة تخضع لمرؤوسها.