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مجموعة ال7 تحثّ تونس على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد

Publié le Dimanche 21 Mai 2023 - 22:20 قراءة: 0 د, 44 ث
      
حثّت مجموعة الدول السبع الحكومة التونسية على العمل على النهوض بالوضع الإقتصادي والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.


وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع G7 أنها "تشجع الحكومة التونسية على تلبية التطلعات الديمقراطية لشعبها ومعالجة وضعها الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي” .

يذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعت السبت خلال قمة مجموعة السبع في اليابان ، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج "عملي" لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.

وقالت خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية السبع الرئيسية "تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد".

واضافت حسب تصريحات نقلها وفدها أن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع".

وبحسب ميلوني فإن المؤسسة المالية الدولية تظهر "تصلبا" لأنها "لم تحصل" من الرئيس التونسي قيس سعيد على "جميع الضمانات الضرورية".

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