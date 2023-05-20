قيادي بأنصار الشريعة يعترض على 36 سنة سجنا

مثل امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه لمدة 36 سنة سجنا وقد قبلت المحكمة اعتراضه شكلا وفي الأصل وبسماعه اكد انه كان من احد قيادي تنظيم انصار الشريعة المحظور وانه بعد تصنيف التنظيم كتنظيم ارهابي قرر الفرار الى ليبيا بعد أن ساعده على ذلك قيادي بتنظيم انصار الشريعة وقد تمكن من اجتياز الحدود البرية خلسة الى ليبيا وأنظم الى تنظيم انصار الشريعة وتلقى تدريبات بصبراطة ثم تحول الى مدينة سرت وكلف بمهام حراسة احد المعسكرات التابعة لتنظيم انصار الشريعة المحظور مشيرا انه في احدى المناسبات قرر العودة الى تونس وخلال تسلله بجهة بن قردان تم القبض عليه وتسليمه للقضاء.

وطلبت محاميته الافراج عنه طالبة التاخير لاعداد وساىل الدفاع وبعد المفاوضة تم رفض مطلب الافراج وتحديد موعد جوان المقبل للمحاكمة.





