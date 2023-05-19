جدّة: الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس الجمهورية

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة 19 ماي 2023 بجدة، محادثة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية .وتوجّه رئيس الجمهورية بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على ما وفرته من ظروف مناسبة لإنجاح القمة العربية.وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، علاقات الأخوة الوثيقة والتعاون المثمر القائمة بين تونس والسعودية حيث تم التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيزها وتنويعها مستقبلا، لا سيما على المستويات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.وكان رئيس الجمهورية غادر مساء اليوم جدة في اتجاه تونس