Babnet

جدّة: الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس الجمهورية

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 19:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة 19 ماي 2023 بجدة، محادثة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية .
وتوجّه رئيس الجمهورية بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على ما وفرته من ظروف مناسبة لإنجاح القمة العربية.
وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، علاقات الأخوة الوثيقة والتعاون المثمر القائمة بين تونس والسعودية حيث تم التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيزها وتنويعها مستقبلا، لا سيما على المستويات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان رئيس الجمهورية غادر مساء اليوم جدة في اتجاه تونس



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266871


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 19 ماي 2023 | 29 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:25 16:05 12:23 05:09 03:25
Babnet
20°
 Babnet22° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1622°-1823°-1725°-1927°-18
  • Avoirs en devises
    21820,7

  • (19 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,33177 DT        1$ =3,08331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 Mai)   915,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    