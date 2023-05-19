حريفاتها من المشاهير... 11 سنة سجنا لطبيبة تجميل ...

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب11 سنة سجنا في حق طبيبة تجميل معروفة هربت كميات كبيرة من البوتوكس الفاسد من تركيا الى تونس،ووجهت للمتهمة تهم التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة ،و تبييض الاموال وارشاء موظف عمومي .



هذا وقضت المحكمة ايضا بالسجن لمدة 4 سنوات في حق عريف بالديوانة وموظفان اثنان بالتونيسار و3 متهمين اخرين من بينهم كاتبتها.



وللاشارة فان الطبيبة المعروفة حرفائها من الفنانين والمشاهير في قطاع الإعلام والثقافة ....





وتفيد وقائع القضية أن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي تمكنوا في شهر جانفي من سنة 2021 من ضبط كمية من" البوتوكس" بحوزة طبيبة تونسية قادمة من احدى الأوروبية وتبين أن الكمية المحجوزة فاسدة وغير صالحة للاستعمال، كما بينت الأبحاث ان ثلاثة أعوان ديوانة كانوا يتواطؤون مع الطبيبة المتهمة في تسهيل تمرير كميات" البوتوكس" الفاسد حسب ملف القضية والابحاث.



وقد تقرر حينها ايقاف الطبيبة تحفظيا واحالة اعوان الديوانة بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلقة بالقضية.



وبعرض الملف على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المتعهدة بملف القضية والنظر فيها في عدة جلسات استجابت لطلب محامي طبيبة التجميل والافراج عنها مؤقتا.



