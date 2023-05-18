Babnet

9 سنوات سجنا لشيخ اعتدى على ابن قريبه بالفاحشة

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 11:58 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما ب9 سنوات سجنا في حق شيخ اعتدى بالفاحشة على ابن أحد اقاربه بجهة العوينة.

وقد انكر المتهم ما نسب اليه موضحا انه كانت هناك عداواة بينه وبين والد الطفل. فواجهه القاضي بتقرير الطب الشرعي الذي اثبت واكد تعرض الطفل للاعتداء بالفاحشة من قبله.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266778


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 18 ماي 2023 | 28 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:24 16:05 12:23 05:10 03:26
Babnet
22°
 Babnet23° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1523°-1518°-1623°-1725°-14
  • Avoirs en devises
    21643,5

  • (17 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =3,06574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 Mai)   997,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    