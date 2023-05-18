9 سنوات سجنا لشيخ اعتدى على ابن قريبه بالفاحشة

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما ب9 سنوات سجنا في حق شيخ اعتدى بالفاحشة على ابن أحد اقاربه بجهة العوينة.



وقد انكر المتهم ما نسب اليه موضحا انه كانت هناك عداواة بينه وبين والد الطفل. فواجهه القاضي بتقرير الطب الشرعي الذي اثبت واكد تعرض الطفل للاعتداء بالفاحشة من قبله.





