نقابة قوات الأمن الداخلي تقاضي هيثم المكي والياس الغربي

وقال الجبالي ان هيثم المكي تمادى في التهجم على الأمنيين وأنه ليست المرة الاولى التي يتهجم فيها على الأمنيين.من جانبه نفى هيثم المكي ما نسبه اليه النقابي الامني مؤكدا انه لم يصرح بأن كل الأمنيين "فصايل" و"تجار مخدرات" بل دعا الي مراجعة مقاييس الانتداب بسبب أنه فعلا هناك فصايل أصبحوا أمنيين حسب تعبيره.