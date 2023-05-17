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نقابة قوات الأمن الداخلي تقاضي هيثم المكي والياس الغربي

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 17:39 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن الاربعاء 17 ماي، النقابي الأمني عز الدين الجبالي عن مقاضاة الاعلامي الياس الغربي وكرونيكور برنامج ميدي شو هيثم المكي بسبب ما اعتبره تشويها للأمنيين بوصفهم بالفصايل وتجار المخدرات.
وقال الجبالي ان هيثم المكي تمادى في التهجم على الأمنيين وأنه ليست المرة الاولى التي يتهجم فيها على الأمنيين.

من جانبه نفى هيثم المكي ما نسبه اليه النقابي الامني مؤكدا انه لم يصرح بأن كل الأمنيين "فصايل" و"تجار مخدرات" بل دعا الي مراجعة مقاييس الانتداب بسبب أنه فعلا هناك فصايل أصبحوا أمنيين حسب تعبيره.


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